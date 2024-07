Jóvenes en México enfrentan obstáculos laborales por inexperiencia

La firma de servicios laborales OCC realizó una encuesta la cual reveló que la principal barrera para que los jóvenes en México ingresen al mercado laboral, es la falta de experiencia previa, afectando al 77 por ciento de los encuestados.

Además, la encuesta señaló que las instituciones educativas no están proporcionando a los jóvenes las habilidades necesarias para satisfacer las demandas de las empresas en el país.

El segundo desafío más significativo para los jóvenes en el mercado laboral, es la escasez de oportunidades de empleo, junto con expectativas salariales que no se alinean con la realidad.

En el tema de habilidades que consideraron que requieren los jóvenes para destacar en el mercado laboral son las técnicas (especializadas para su puesto), las digitales y el liderazgo en un tercer sitio.

"Al preguntarles si consideran que los centros de educación brindan las habilidades necesarias a los jóvenes para cubrir la demanda de las organizaciones, la mitad de los participantes dijo que no", indicó la encuesta.

Además, agregó que los jóvenes están preparados en competencias tecnológicas, pero les faltan las blandas y las técnicas.

El ‘home office’ es una demanda que se ha vuelto no negociable para aquellas personas que buscan un empleo.

"Ya no es algo que esté ofreciendo o no la empresa, el candidato te lo pide. Entonces, si no lo ofreces dentro del proceso de selección, eso te pone pasos atrás frente a otras organizaciones", reveló el director de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones en Nuevo León.