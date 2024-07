La AMOC podría colapsar a partir de 2025 por cambio climático

Una reciente investigación de científicos de la Universidad de Copenhague ha lanzado una advertencia preocupante: la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC), un sistema crucial de corrientes oceánicas, está cerca de un punto de inflexión que podría alterar gravemente el clima global. Según los expertos, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, estas corrientes podrían colapsar por completo en algún momento a partir de 2025.

La AMOC, responsable de transportar aguas cálidas desde los trópicos hasta latitudes más altas en el Atlántico Norte, ha sido un regulador esencial de la temperatura del planeta. Sin embargo, este sistema se encuentra en su punto más débil en 1.600 años debido al calentamiento global. En 2021, los investigadores detectaron señales de advertencia de un posible colapso.

El nuevo análisis se centró en las temperaturas de la superficie del mar en una región específica del Atlántico Norte desde 1870 hasta la actualidad, utilizando estas temperaturas como "huellas dactilares" de la fuerza de la AMOC. Estos datos, medidos directamente solo en los últimos 15 años, sugieren que el colapso podría ocurrir entre 2025 y 2095 si no se reducen las emisiones globales de carbono.

El colapso de la AMOC tendría consecuencias catastróficas para el clima, afectando las temperaturas regionales, el hielo marino, los patrones climáticos y los ecosistemas marinos. Peter Ditlevsen del Instituto Niels Bohr subraya la gravedad del escenario:

"El colapso de AMOC puede tener consecuencias muy graves para el clima de la Tierra, por ejemplo, al cambiar la forma en que el calor y la precipitación se distribuyen globalmente".

Consecuencia del colapso de la AMOC

La situación recuerda a la película "The Day After Tomorrow", donde las corrientes oceánicas se detienen debido al calentamiento global, desencadenando una nueva Edad de Hielo. Aunque parezca ciencia ficción, los científicos plantean que un evento de este tipo podría ser una realidad si no se toman medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

No todos los científicos están de acuerdo con esta predicción. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) considera poco probable un colapso total de la AMOC en el siglo actual. Niklas Boers, catedrático de Modelización del Sistema Terrestre en la Universidad Técnica de Múnich, cuestiona la fiabilidad del estudio debido a las grandes incertidumbres en los datos y modelos subyacentes.

A pesar de las discrepancias, la investigación subraya la importancia de abordar el cambio climático de manera urgente. Sin una acción significativa, el colapso de la AMOC podría ser una realidad en las próximas décadas, con consecuencias devastadoras para nuestro planeta.

