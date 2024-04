¿La energía oscura como partícula elemental? DESI revolucionaría la cosmología

Los resultados obtenidos por el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) en su primer lustro de operaciones entusiasman a la comunidad científica por sus potenciales implicaciones para la cosmología moderna.

En términos simples, lo observado por este instrumento montado sobre el Telescopio Nicholas U. Mayall, en el Observatorio Nacional Kitt Peak de Arizona, Estados Unidos, parece sugerir que la energía oscura, la cual constituye el 70 por ciento del Universo y es la responsable de que éste se expanda de manera acelerada, podría no ser la constante cosmológica que hasta ahora se pensaba según el Modelo Estándar de la Cosmología, o modelo Lambda-CDM.

"Implicaría que la energía oscura es, probablemente, alguna partícula elemental o modelo de partículas, que es justamente el trabajo al que me he dedicado en los últimos 15, 20 años" , continuó el investigador del Instituto de Física (IF) de la UNAM, enfático sobre la necesidad de esperar las demás mediciones del instrumento para, "de una manera confiable, llegar a una conclusión con respecto a la naturaleza de la energía oscura" .

Para poder comprender esto, el físico Alejandro Avilés Cervantes, también presente en la conferencia realizada en la sede del Conahcyt, recordó que la energía oscura como constante cosmológica se remonta a las ecuaciones de Albert Einstein; "él sabía que estaba ahí, de hecho él la metió a esas ecuaciones para tener un universo estático".

Sin embargo, cuando Edwin Hubble descubrió que el Universo no es estático, sino que se está expandiendo, Einstein retiró tal planteamiento de sus ecuaciones e incluso llegó a considerar esto como su mayor error.