La escritora surcoreana Han Kang se lleva el Nobel de Literatura 2024

La escritora surcoreana Han Kang se llevó este jueves el Nobel de Literatura de 2024, gracias a que su ‘intensa prosa poética’ le hace frente a los traumas históricos, además de exponer lo frágil que puede ser la vida humana.

Su reconocimiento fue dado a conocer este jueves 10 de octubre desde Suecia, donde Anders Olsson, presidente del comité del galardón aplaudió ‘la empatía física por las vidas vulnerables, a menudo femeninas’ que muestran los personajes creados por Han.

In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM