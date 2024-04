La NASA busca crear un reloj para la Luna, donde el tiempo transcurre más rápido

La NASA está en una misión muy peculiar: ¡diseñar un reloj lunar! No se trata de un simple cronómetro, sino de una herramienta para medir el tiempo en un entorno diferente al nuestro en la Luna.

En el espacio, el tiempo se comporta de manera distinta debido a la menor gravedad.

La NASA ha descubierto que en la Luna, los días son un poco más cortos que en la Tierra, ¡casi un microsegundo más cortos! Por eso, la Casa Blanca ha dado luz verde para que la NASA, junto con otras agencias, busque la manera de crear un sistema de referencia temporal específico para nuestro satélite natural.

“Un reloj atómico en la Luna transcurrirá a un ritmo distinto que un reloj en la Tierra”, señaló Kevin Coggins, director de comunicaciones y navegación de la NASA.

“Es lógico que cuando viajes a otro cuerpo celeste, como la Luna o Marte, cada uno de ellos lata a su propio ritmo”.

Así que todo en la Luna operará a un acelerado tiempo lunar, señaló Coggins.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna usaron relojes, pero el tiempo no era tan preciso y crucial como lo es ahora con los sistemas de GPS, satélites y los intrincados sistemas de cómputo y comunicaciones, indicó. Esos microsegundos son de importancia cuando los sistemas de alta tecnología interactúan, añadió.

El año pasado, la Agencia Espacial Europea señaló que la Tierra necesita unificar los tiempos para la Luna, en donde un día dura lo mismo que 29,5 días terrestres.

La Estación Espacial Internacional, que se ubica en la órbita baja de la Tierra, seguirá utilizando el tiempo coordinado universal (UTC). Pero establecer el lugar en el que se empiece a emplear el nuevo horario es algo que la NASA debe resolver. Incluso en la Tierra, el tiempo se acelera o se desacelera, por lo que es necesario restar segundos.

A diferencia de la Tierra, la Luna no tendrá horario de verano, indicó Coggins.

La Casa Blanca quiere que la NASA presente una idea preliminar para finales del año y tenga un plan final para finales de 2026.

La NASA se ha establecido el objetivo de enviar astronautas a la Luna en septiembre de 2025, y poner a personas en la superficie lunar un año más tarde.

