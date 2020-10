La NASA confirma el hallazgo de agua congelada en la Luna

Ciudad de México.- La NASA confirmó por primera vez el hallazgo de agua sobre la superficie iluminada de la Luna.

El agua, que se encuentra congelada en reservorios bajo la superficie podría servir para abastecer las necesidades de colonias humanas que podrían establecerse en el futuro de manera permanente.

El hallazgo, anunciado a través de una teleconferencia transmitida en vivo por el canal de YouTube de la NASA, fue realizado gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA), telescopio a bordo de un avión modificado Boeing 747SP, proyecto conjunto de la agencia espacial estadounidense y el Centro Aeroespacial Alemán.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod