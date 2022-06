a misión "Artemis I" está por despegar con destino a la Luna, para comenzar con las pruebas que posibilitarán el aterrizaje de la humanidad en la superficie lunar.

La NASA quiere que la acompañes en esta aventura, que significa sólo el comienzo de la conquista por el espacio, por eso te invita a enviar tu nombre, que viajará en la nave Orion muy pronto. Revisa aquí las bases.

You can send your name to the Moon. How?



Sign up to get your boarding pass and join the nearly 3 million "passengers" flying around the Moon aboard #Artemis I this year. We are going: https://t.co/9tS402d9VO pic.twitter.com/9X7kKiQ4Jb