La pandemia invisible que contagiará a todos de coronavirus: epidemiólogo de la OMS

SUECIA.- “Ha quedado claro que un bloqueo estricto no disminuye la mortalidad por Covid-19, lo cual es evidente al comparar la experiencia del Reino Unido con la de otros países europeos”, así comienza la crítica científica respecto a la pandemia por coronavirus publicada en la revista médica británica The Lancet, firmada por el ahora considerado máximo epidemiólogo sueco.

Se trata de Johan Giesecke, quien entre 1995 y 2005 fue epidemiólogo jefe de Suecia y actualmente se desempeña como miembro del Grupo Asesor Estratégico y Técnico para Riesgos Infecciosos (STAG-IH) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El epidemiólogo experto asevera que tarde que temprano “Todos estarán expuestos al coronavirus, y la mayoría de las personas se infectarán”, pues refiere que la cepa “casi siempre se propaga desde personas más jóvenes sin síntomas o con síntomas débiles a otras personas que también tendrán síntomas leves”.

Te puede interesar: ¿Granos en la lengua de los niños? Podría ser síntoma de infección por coronavirus

La publicación titulada La Pandemia Invisible, manifiesta que las medidas para aplanar la curva pueden tener un efecto, pero un confinamiento severo solo empuja los casos graves hacia el futuro, no los evitará. Debido a que pese a que los países luchan por no sobrecargar los sistemas de atención en materia de salud, mientras que científicos se dedican enteramente al descubrimiento de la vacuna ideal, el “Covid-19 es una enfermedad altamente infecciosa y se propaga rápidamente por la sociedad. A menudo es bastante asintomático y puede pasar desapercibido, pero también causa enfermedades graves e incluso la muerte, en una proporción de la población, y nuestra tarea más importante es no detener la propagación, que es inútil, sino concentrarnos en darle atención óptima a las desafortunadas víctimas”, aseguró Giesecke.







El Covid-19 se propaga como un incendio

Durante una entrevista con el medio Infobae, el epidemiólogo comentó acerca de la comparación de los resultados de cada una de las estrategias que según él podrían hacerse de aquí a un año.

Al ser cuestionado sobre el posible número de muertos de cada país como resultado de la expansión de la cepa letal, Giesecke comentó que “esta enfermedad se propaga como un incendio y lo que uno hace no cambia demasiado. Todos se van a contagiar el virus. Todos en el mundo al final. Hasta que haya una vacuna”.

Respecto al confinamiento que Suecia eligió y que difiere mucho en cuanto a las demás naciones, el epidemiólogo afirmó que su país no creyó que fuera apropiado un confinamiento masivo debido a que “no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países. Creo que para los políticos es importante mostrar fortaleza y acción, y observo que ese es un motivo importante para las cuarentenas estrictas. En Europa sucede que los países se siguen unos a otros. Cuando el país X ve que el país Y hizo algo, dice 'tenemos que hacer lo mismo, tenemos que establecer esa restricción'. Hubo una carrera entre los políticos”.

Esta última declaración se une a una serie de discrepancias actuales entre los expertos en materia de la salud y los políticos, Johan asevera que esto se debe a que “hay poca ciencia, así que nadie sabe. Hay algunas cosas que sí sabemos científicamente, como que lavarse las manos es bueno. Lo sabemos desde hace 150 años. También sabemos que debemos mantener cierta distancia social, es decir, no acercarnos demasiado a otras personas. ¿Pero el resto? Nadie sabe si cerrar las escuelas va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de fronteras, o con no permitir que la gente esté al aire libre. Muchos países le han dicho a la población que se quede en sus apartamentos. Es extraño, porque es agradable estar afuera y uno debería hacerlo. La infección se propaga muy poco estando al aire libre. De hecho, el riesgo es mucho menor”.

Hasta el momento las autoridades suecas aseveran que su cuarentena suave es funcional, pues basado en el mapa de rastreo de infecciones de la Universidad Johns Hopkins, de algo más de 3 mil muertes para una población de 10,2 millones de habitantes, lo que arroja una tasa de mortalidad de 30 personas cada 100 mil. Lo que permite ver una clara brecha con otros países europeos que mantienen confinamientos estrictos como el caso de Reino Unido, España, Noruega e incluso Dinamarca.

Finalmente la recomendación del experto es que esta crisis sanitaria se afronta, no se evade, por lo cual indica que “hay que relajar una restricción por vez. Hay que empezar por algún lado. Por ejemplo, reabrir las escuelas podría ser el primer paso. Después hay que testear mucho y evaluar la propagación del virus. Si hay más casos o no, si se pueden mantener abiertas las escuelas y pasar a la próxima etapa, por ejemplo, reabrir los restaurantes. Y volver a evaluar, quizás los números no son buenos y entonces hay que volver a cerrar. Y así en cada etapa. Hay que levantar una restricción a la vez, y esto puede tomar meses antes de terminar”.