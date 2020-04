La sangre de los recuperados por coronavirus, luz de esperanza en la ciencia médica

ESTADOS UNIDOS.- La crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus ha obligado a científicos y médicos a tomar medidas urgentes en cuanto a los tratamientos que les son aplicados a las pacientes reportados como infectados por el virus de Wuhan. Es por ello que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) catalogó como un gran paso la aprobación del uso de la nueva terapia, denominada plasma convaleciente, como un nuevo medicamento en investigación de emergencia para el tratamiento en pacientes gravemente enfermos por Covid-19, mientras que continúa el proceso de la vacuna que pueda frenar la propagación de esta enfermedad.

De acuerdo con un estudio clínico publicado por Science News y traducido por Infobae, la primera transfusión de plasma fue realizada el sábado pasado en el Hospital Metodista de Houston, en Texas.

Se presume que para cuando la FDA autorizó los ensayos y el uso simultáneo de dos tratamientos, plasma convaleciente y globulina hiperinmune, derivados de la sangre de personas que tuvieron Covid-19 y se recuperaron, en distintos puntos de los Estados Unidos, este procedimiento ya se implementaba en pacientes críticos a esta terapia.

La prueba médica se había probado en China y, en realidad, mucho antes: en la pandemia de gripe española. Por lo que actualmente se analiza si el plasma de personas con anticuerpos contra el nuevo coronavirus podría ser una luz de esperanza en la ciencia médica que permitiría no sólo salvar vidas sino también torcer el destino de la crisis global.

“Esta es un área importante de investigación: el uso de productos hechos de la sangre de un paciente recuperado para tratar potencialmente el Covid-19”, dijo Stephen Hahn, el comisionado de la FDA.

Based on prior experience with respiratory viruses & on data from China, convalescent plasma – the plasma from the blood of recovered #COVID19 patients – may potentially lessen severity or shorten the illness caused by #COVID19. https://t.co/JAjUEBSy6c pic.twitter.com/HCmqGfDrYy