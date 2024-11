¿La tecnología es la nueva esclavitud? La respuesta está en el arte

En un mundo dominado por dispositivos electrónicos que han transformado nuestra vida diaria, el artista Omar Guerra invita a la sociedad a reflexionar sobre una cuestión inquietante: ¿hemos caído en una nueva forma de esclavitud?

A través de su exposición ‘Letargia. Me Estoy Quedando sin Batería’, en el Museo de la Guadalajara, Guerra explora cómo la tecnología, lejos de liberar, podría estar limitando la libertad.

Guerra señala que el uso masivo de la tecnología ha generado aislamiento, depresión y soledad, consecuencias que considera una esclavitud, una nueva forma de dominación.

Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito artístico, Guerra ha construido su carrera como una narrativa visual, abordando temas que van desde la conciencia y las energías hasta los sistemas de dominación a lo largo de la historia, incluyendo la era contemporánea.

En su más reciente obra, sostiene que la tecnología es la nueva cadena.

"Seguimos una línea de esclavitud que no se ha roto, solo se ha adaptado a los tiempos actuales ", comentó.

El internet, según él, es el pináculo de esta dominación moderna, proporcionando todo lo que necesitamos y deseamos, pero a un alto costo: nuestra atención y, en última instancia, nuestra vida.

La exposición busca reflexionar sobre el presente desde una perspectiva futurista, imaginando cómo se verá el mundo dentro de tres décadas si continúa ese camino.

"Este capítulo trata de ser más directo, de alguna manera ¿quién no se identifica con un smartphone? son dispositivos de nuestro día a día, al final de cuentas no nos damos cuenta que los dirigentes de las grandes empresas de tecnología, las que están en Silicon Valley, que son las que generan todo este software, hardware, ellos mismos no dejan usar esa tecnología a sus propios hijos, ¿por qué será?”.