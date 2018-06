¿La probarías? Leche de cucaracha, el alimento del futuro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La leche de cucaracha es el nuevo alimento del futuro según expertos.

¿Qué es lo primero que haces cuando vez una cucaracha? Seguramente correr y rogarle a Dios que no tenga alas, de acuerdo con Vanguardia MX, tiene cuatro veces más proteína que la leche de vaca.

Si se hiciera una encuesta de que animal produce más rechazo en el ser humano seguro las 'cucas' estarían dentro de las primeras posiciones.

Este insecto que existe desde hace millones de años produce unas reacciones irracionales por su aspecto nada agraciado.

Un estudio publicado recientemente en el Journal of the International Union of Crystallography, reveló que la leche de estos 'feos' insectos podría ser el alimento del futuro.

Aunque suene “asqueroso”, es difícil no preguntarse qué es exactamente y si es realmente un superalimento que vale la pena probar.

La leche de cucaracha es exactamente a lo que suena: leche de cucarachas. Otra opción de leche no láctea, similar a la leche de almendras o la leche de arroz, sólo que esta proviene de insectos, no de una nuez o grano inofensivo.

Este súper alimento cuenta con cuatro veces más proteína que la leche de vaca, pero no se encuentra en cualquier plaga doméstica, porque solo es producida por la cucaracha escarabajo del pacífico. ¿Te atreverías a consumirla?

La mayoría de la gente preferiría no encontrarse nunca con una cucaracha, especialmente en un restaurante, pero según los científicos, las secreciones del insecto podrían aparecer pronto en los menús de todos lados.

Esto se debe a que la leche de cucaracha, o líquido posnatal, está siendo aclamada como la última moda 'foody'.

Según investigadores del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa de la India, la leche, que es secretada por las criaturas en forma de cristales para nutrir a sus crías, también podría ser consumida por los humanos.

En 2016, la revista de la Unión Internacional de Cristalografía publicó un estudio titulado: Estructura de un cristal de proteína heterogéneo, glicosilado, unido a lípidos, crecido in-vivo a la resolución atómica de la cucaracha vivípara Diploptera punctata, en el que se sustentaba una forma de producir “leche” de cucaracha escarabajo del Pacífico (Diploptera punctata), la cual contiene una buena cantidad de proteínas con aminoácidos esenciales, grasas y azúcares. Los científicos sostienen que un solo cristal de la “leche de cucaracha” contiene más de tres veces la energía de una masa equivalente de leche láctea.

En el estudio se menciona que los cristales de proteína crecen in-vivo, eso significa “que ocurre o tiene lugar dentro de un organismo”. Esto se debe a que los embriones de la Diploptera punctata se alimentan de esta leche cuando alcanzan cierto desarrollo. En un artículo publicado por NPR en 2017, la profesora Barbara Stay explica que “Lo que estaban bebiendo era una sustancia líquida, pero más adelante en el desarrollo de los embriones, el líquido de su madre se concentró en sus intestinos para formar pequeños cristales.”

También se encontró que podía extraer la leche de cucaracha, en forma líquida o cristalina, a través de un proceso que ella llama “ordeñar una cucaracha”. “Sustituyendo los embriones por un papel de filtro en el saco de la cría y se deja allí. Después de un tiempo, se saca y se obtiene la leche”; explicó.

Pero esto no significa que todas las cucarachas pueden generar esta “leche” o los cristales, sólo la Diploptera punctata ha demostrado ser capaz de realizar este proceso; además, por el momento no hay evidencias que indiquen que es segura para el consumo humano, sin contar con la dificultad que implica ordeñar cucarachas. Aun así, no se descarta que podría ser el alimento del futuro.