Líderes indígenas y la NASA unen fuerzas para salvar el Amazonas

La NASA reforzó su compromiso por salvar el Amazonas al invitar a un grupo de líderes indígenas al Centro de Información de la Tierra, donde hablaron sobre las distintas formas posibles en las que pueden proteger esta extensa región.

Esta no es la primera vez que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) colabora con protectores del medio ambiente para desarrollar estrategias en beneficio del ecosistema.

Indigenous experience helps us produce better science, as we provide Earth observations to inform the decisions, policies, and actions of communities on the ground. Learn more: https://t.co/Ookh4hSBL3 https://t.co/uX76M6no57