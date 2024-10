Los Acuerdos Artemis de la NASA reciben a nuevo integrante: Estonia

Estonia sabe que el futuro de la humanidad está de cierta forma ligado con lo que hay más allá del planeta Tierra, es por eso que decidió unirse este mes a los Acuerdos Artemis de la NASA.

La noticia de su integración fue dada a conocer el domingo 13 de octubre, por la cuenta oficial de los Acuerdos en X (antes Twitter).

La firma que hizo oficial la integración estuvo a cargo de Erkki Keldo, ministro de Economía e Industria de Estonia y tuvo lugar en Milán, Italia.

Welcome to the #Artemis Accords, Estonia 🇪🇪



Estonia has become the 45th nation to commit to the peaceful and safe exploration of space as humanity embarks on the next era of space exploration. https://t.co/Zu96vR3QIu pic.twitter.com/78dxfmfPot — NASA Artemis (@NASAArtemis) October 13, 2024

Estonia se convierte así, en el país número 45 en comprometerse con la ‘exploración pacífica y segura del espacio mientras la humanidad se embarca en la próxima era de la exploración espacial’.

When great nations work together, we extend our reach to the stars.



By joining the #Artemis Accords, Estonia joins a family of countries unified in exploring the cosmos peacefully, transparently, and for the benefit of all.



Welcome aboard! pic.twitter.com/CAuhgm0ieY — Bill Nelson (@SenBillNelson) October 13, 2024

La ceremonia contó con la presencia de Rahima Kandahari, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lisa Campbell, presidenta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien se encontraba ahí por asuntos internacionales.

“Aplaudimos la firma de los Acuerdos Artemis por parte de Estonia, que abrirán la puerta a una mayor colaboración internacional”, afirmó Nelson en un comunicado de la NASA. “Esta decisión también fortalece nuestra familia de naciones, unidas por una causa común, y refuerza nuestro compromiso de explorar el espacio en beneficio de la humanidad bajo los sólidos principios de los acuerdos”.

El ministro Erkki Keldo declaró que su nación es conocida por ser líder ‘en materia de gobernanza electrónica’, por lo que para ellos, es realmente un honor unirse a esta colaboración espacial internacional.

De igual forma, aseguró que están verdaderamente interesados en compartir sus conocimientos con el resto de países que forman parte de los Acuerdos Artemis.

“Estoy seguro de que la adhesión a los Acuerdos Artemis también abrirá oportunidades atractivas para las empresas estonias, que podrán compartir sus valiosos conocimientos y competencias”, detalló.

Los Acuerdos Artemis celebran su cuarto aniversario con Estonia

Ayer, 13 de octubre, la NASA celebró el cuarto aniversario de los Acuerdos Artemis al mismo tiempo que festejaron la integración de Estonia.

Fue en esa misma fecha, pero de 2020, que ocho países apuntaron por un futuro conectado con las estrellas.

“Hace cuatro años, ocho naciones se unieron para establecer los Acuerdos Artemis. Hoy en día, nuestra familia de naciones ha crecido a 45 y sigue aumentando. Nuestro trabajo compartido en las estrellas afirma una verdad básica: la diplomacia es buena para el descubrimiento y el descubrimiento es bueno para la diplomacia”, expresó Nelson sobre el aniversario.

Four years ago, eight nations came together to establish the #Artemis Accords.



Today, our family of nations has grown to 45 and counting.



Our shared work in the stars affirms a basic truth: diplomacy is good for discovery and discovery is good for diplomacy. https://t.co/bfclzlHYDV — Bill Nelson (@SenBillNelson) October 13, 2024

Con información de la NASA