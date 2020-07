Los niños y sus reacciones ante el confinamiento por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- “Los niños tienen todo el derecho a enfadarse por la manera en que la pandemia por coronavirus ha trastornado el ritmo normal de sus vidas”, afirmó la doctora Lisa Damour al ser entrevistada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La especialista en salud mental aseguró que a los menores de edad y adolescentes “las privaciones les parecen más trágicas que a nosotros porque el trastorno del coronavirus abarca un porcentaje mayor del tiempo que han vivido hasta ahora; debemos mirarlo desde esa perspectiva. Nosotros los adultos podemos ayudarles permitiéndoles expresar su enojo y compadeciéndoles porque muchas de esas actividades que se han cancelado eran cosas que solo suceden una vez en la vida; y aunque a los adultos nos pueda parecer que no es tan grave, los niños llevaban meses, e incluso años, esperándolos. Además de brindarles nuestra comprensión, podemos ayudarles a aceptar la situación. Pero lo primero es que sientan que les comprendemos”, enfatizó.

La también columnista del The New York Times indicó que es posible que el encierro por cuarentena provoque depresión en los menores, por eso instó a los padres de familia a estar pendientes de sus reacciones y comportamientos con el fin de ayudarlos a tiempo.

“Es importante saber cuándo un niño las está sobrellevando adecuadamente y cuándo es el momento de preocuparse. En los niños de todas las edades y los adultos, el momento de preocuparse llega cuando recurren a mecanismos negativos para afrontar los sentimientos dolorosos, como el retraimiento emocional prolongado, el abuso de sustancias o la negligencia en el cuidado personal, o cuando la convivencia con ellos se hace insufrible debido a su comportamiento”, puntualizó Lisa Damour.

“En cuanto a detectar la depresión, los progenitores deben estar atentos si ven que su hijo se muestra abatido o muy irritable durante varios días seguidos.Si el niño o el adolescente se muestran decaídos o irritables todo el tiempo, debemos pensar en la posibilidad de que sufran depresión. Cuando un niño dé muestras de estar deprimido, el progenitor deberá acudir al pediatra, al médico de cabecera o a un profesional de salud mental para que le orienten”, recomendó la doctora.

Explicar a los menores la contingencia sanitaria por Covid-19

La doctora Damour recomienda emplear un punto de referencia con los niños pequeños. “Podemos decirles, por ejemplo: ‘¿Recuerdas que cuando tú estás resfriado te dejamos en casa para que no enfermes a otras personas? Bueno, pues esto es lo mismo, solo que este virus es más peligroso que un resfriado. Así que nos quedamos en casa para asegurarnos de no contraer el virus; y la gente que tiene el virus se queda en casa para no contagiárselo a nadie’”.

Finalmente la especialista en salud mental indicó que “La expresión ‘nueva normalidad’ es bastante útil, pues nos recuerda que no pretendemos recobrar lo que teníamos antes, porque no es posible. En estos momentos debemos ser creativos e idear un plan de vida que ofrezca cierta previsibilidad a los niños y que incluya tiempo para divertirse, tiempo para un buen cuidado personal y oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje; y todo ello dentro de los límites que nos ha impuesto la Covid-19”, acotó.