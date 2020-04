Conoce qué tipo de mascarilla debes usar de acuerdo con tu actividad

Nueva York.- Cada vez se amplía más el uso de mascarillas por el Covid-19; estas son algunas de las opciones que existen

Cada vez son más las autoridades en el mundo que piden el uso de mascarillas faciales para ayudar a retrasar la propagación del nuevo coronavirus, ante la cantidad de estudios que han empezado a alertar acerca de los contagios asintomáticos.



Averiguar qué ponerse no es tan fácil. El N95 y las máscaras médicas, que ofrecen la mayor protección y tienen una gran demanda, deben reservarse para los trabajadores de la salud que están expuestos regularmente a pacientes infectados.



Una máscara es efectiva solo si se usa correctamente, ajustando cómodamente desde la parte superior de la nariz hasta debajo de la barbilla sin espacios. Las máscaras deben usarse todo el tiempo que esté afuera y no deben moverse hacia arriba y hacia abajo. Si bien ninguna máscara es 100 por ciento efectiva, puede ayudar a mantenerlo a usted y a otros seguros cuando se combina con distanciamiento social y lavado de manos regular.

N95 (Para personal médico)

El N95 es la máscara más reconocible y efectiva. Su nombre significa que puede bloquear al menos el 95 por ciento de las partículas pequeñas (0.3 micras) que son las más difíciles de capturar. Un cabello humano promedio mide entre 70 y 100 micras de ancho.



Estas máscaras, que están diseñadas para un solo uso, están hechas con poliéster y otras fibras sintéticas, incluidas capas de fibras enredadas que actúan como un filtro para dificultar el paso de las partículas.

Asegúrese de que no haya espacios entre el borde de la máscara y su piel. Este incluye una pieza nasal que está moldeada a su cara. Muchos trabajadores de la salud y otros trabajadores realizan pruebas de ajuste anuales para verificar si hay fugas de aire y garantizar que las máscaras tengan el tamaño y el ajuste adecuados. (Si tiene vello facial, no obtendrá un ajuste adecuado. Tampoco se adaptan bien a los niños).



Algunos N95 tienen válvulas de exhalación en la parte delantera, lo que facilita la respiración. Esas máscaras se usan a menudo en la construcción. No se debe usar una máscara con una válvula en áreas destinadas a ser estériles, como las salas de operaciones de los hospitales.

Mascarillas médicas (para trabajadores de la salud)

Las mascarillas médicas vienen en algunas variedades y son menos efectivas que las N95: algunas filtran entre un 60 y un 80 por ciento de partículas pequeñas en condiciones de laboratorio. Cuando se usan adecuadamente, pueden ayudar a prevenir la propagación del coronavirus al atrapar gotas cuando tose o estornuda.



Las máscaras médicas a menudo están hechas de capas de tela sintética transpirable, similar al papel, que se corta en forma rectangular y tiene pliegues para ayudar a que se expanda y se ajuste más cómodamente alrededor de su cara. Son desechables y están diseñados para usarse solo una vez.



Si bien pueden protegerlo de las grandes gotas y salpicaduras, su ajuste más holgado es en parte lo que los hace menos efectivos que los N95.

Con la escasez de máscaras médicas, muchos han recurrido a la fabricación o compra de caseros. Dependiendo de la tela y de cómo está hecha, una máscara casera a veces puede proteger tanto como una mascarilla médica simple. Y cualquier cobertura facial es mejor que nada.



Una buena máscara casera utiliza un material que es lo suficientemente denso como para capturar partículas virales pero lo suficientemente transpirable como para poder tolerarlo.



Puede usar materiales como una camiseta de algodón grueso, franela o un paño de cocina bien tejido. El material con un mayor número de hilos, que permite que se filtre muy poca luz, probablemente ofrecerá la mejor protección.



Varios patrones para hacer una máscara de algodón se han extendido por Internet. Busque uno que tenga al menos dos capas de material, que cubra su nariz y debajo de su barbilla y tenga correas seguras.

Hechas en casa con filtros

Algunas máscaras caseras tienen un bolsillo cosido para contener un filtro adicional. Se han probado filtros de café y toallas de papel. Un experimento encontró que dos capas de toallas de papel por sí solas bloqueaban entre el 23 por ciento y el 33 por ciento de las partículas de 0.3 micras.



La gente ha estado experimentando con materiales como filtros de aire. Pueden ser efectivos pero pueden presentar riesgos. Muchos no son transpirables y pueden contener fibras dañinas que podría inhalar. Además, la persona promedio no necesita el nivel de filtración que proporcionan estos materiales. Asegúrese de que haya una capa de algodón o un material similar a cada lado del filtro.

(Con información del New York Times)