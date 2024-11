Massachusetts cierran parques por enfermedad mortal de mosquitos

Una enfermedad rara pero mortal transmitida por mosquitos ha llevado a la localidad de Plymouth, en Massachusetts, a cerrar parques y campos deportivos todas las noches. La medida responde a la preocupación por la encefalitis equina oriental (EEE) luego de que las autoridades sanitarias confirmaron que un hombre de unos 80 años contrajo la enfermedad, siendo el primer caso en humanos desde 2020 en el estado.

Plymouth, a unos 64 kilómetros al sureste de Boston, ha cerrado todas sus instalaciones recreativas al aire libre desde el atardecer hasta el amanecer.

Massachusetts health officials are advising residents to stay indoors and imposing a 6 p.m. curfew on outdoor activities until at least October after detecting a human case of eastern equine encephalitis (EEE) spread by mosquitoes. pic.twitter.com/Jt9Ti6NrdU