¿La menopausia podría ocasionar problemas dentales? Esto dice los expertos

La menopausia, además de los conocidos sofocos y sudoraciones nocturnas, puede afectar seriamente la salud bucal. Según el doctor Thomas Sollecito, jefe de medicina oral de la Universidad de Pensilvania, muchas personas no son conscientes de que los cambios hormonales pueden dañar dientes y encías.

La caída del estrógeno disminuye la densidad ósea y la producción de saliva, factores que protegen la salud dental.

