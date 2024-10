México destaca en ranking de mejores universidades de América Latina

La firma de análisis global de educación universitaria QS Quacquarelli Symonds ha lanzado la edición 14 del ‘QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean’, un ranking que evalúa las instituciones de educación superior en esta región.

Un comunicado oficial reveló que el Tecnológico de Monterrey se posiciona como la mejor universidad de México y ocupa el cuarto lugar en toda América Latina.

