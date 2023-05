Microinfidelidades: Qué son y cuáles son las consecuencias en la relación

Las microinfidelidades han surgido como un tema importante en las relaciones modernas. Si bien, no implican la existencia de un contacto físico o una conexión emocional profunda, estas acciones sutiles pueden afectar la confianza y la estabilidad de una relación.

Qué son las microinfidelidades, cómo pueden impactar a las parejas y cómo abordar este tema de manera constructiva.

Este tipo de acciones refieren a comportamientos sutiles que cruzan los límites establecidos en una relación monógama. Estos pueden incluir mantener conversaciones coquetas con otras personas, seguir o interactuar con perfiles sugerentes en redes sociales, entre otros.

Ejemplos de microinfidelidades

Existen múltiples ejemplos, pero aquí te dejamos algunos de los más comunes:

- Contarle a alguien, habitualmente a través de internet o redes sociales, que te sientes atraído por él o ella.

- Mantener conversaciones con personas que te tiran o te han tirado la onda, incluso o especialmente por la noche.

- Mentir u omitir que estás en una relación seria en redes sociales, cuando te conviene hacerlo.

- Ver constantemente o seguir en redes sociales a mujeres/hombres con poca ropa.

- Mentir a la pareja sobre lo que hacemos y sobre las razones por las que no podemos estar con él o ella.

- Reaccionar a historias o dando likes en redes a alguien que te "atrae".

- Permitir que te llamen de formas "cariñosas" con las que tu pareja no está de acuerdo.

- Enviar mensajes a una/x ex por redes sociales con el fin de obtener algo ajeno a la amistad y no contárselo a nuestra pareja.

Se trata de una forma de no ser honestos con nuestra pareja, mintiendo sobre la verdad para poder dedicar tiempo a otra u otras personas.

Estas acciones pueden generar desconfianza, herir emocionalmente a la pareja y erosionar la comunicación. Aunque las microinfidelidades pueden ser percibidas de manera diferente por cada persona y relación, es crucial reconocer su impacto en el compromiso mutuo establecido en la relación.

Señales de que tu pareja podría estar cometiendo una microinfidelidad

Todo dependerá de la relación que tengas con tu pareja, y el detectar este tipo de infidelidades puede ser muy complejo, e incluso, algunas pistas que te pueden conducir a descubrirlo.

- Tu pareja evita hablar de algún compañero o compañera del trabajo en específico, que suele mencionar o escribe a menudo.

- Oculta su teléfono, lo mantiene en silencio o nunca te deja acceder a él.

- Suele quedarse a trabajar hasta tarde (haciendo horas extras) o está mucho tiempo en línea en las redes sociales, más que antes.

- Ha desarrollado nuevos intereses como el fútbol, el yoga, cierto partido político, entre otros.

- Comienza a cambiar algunas de sus rutinas, por ejemplo, a ir al gimnasio de forma obsesiva.

- (En caso de los matrimonios) Deja de portar su anillo de bodas sin motivo aparente.

Para abordar este tipo de acciones, es fundamental fomentar una comunicación abierta y sincera con la pareja. Establecer límites claros y discutir las expectativas de fidelidad emocional puede ayudar a fortalecer la relación y evitar malentendidos.

Además, es importante tener en cuenta que las normas y acuerdos en una relación varían, y lo que puede considerarse una microinfidelidad en una pareja puede ser aceptable en otra. Es esencial establecer límites y reglas que funcionen para ambas partes y mantener un diálogo constante sobre las necesidades y preocupaciones de cada uno.

En última instancia, confrontar a la pareja requiere comprensión, empatía y respeto. Recuerda que la confianza, la comunicación y la intimidad emocional puede ayudar a superar los desafíos y mantener una relación saludable y satisfactoria.

Al establecer límites claros y promover una comunicación honesta, las parejas pueden construir una base sólida para enfrentar los desafíos y mantener una relación duradera.

Con información de Men's Health.