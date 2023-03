Misión Artemis III: presentan trajes que astronautas usarán en la Luna

Los astronautas que salgan a caminar por la superficie lunar dentro de algunos años tendrán trajes más elegantes y flexibles que sus predecesores, que además vendrán en distintos tamaños.

Su aspecto aún es secreto sin embargo se creen que sean estos los trajes que se usen para la misión Artemis III en 2025. La empresa que diseña la próxima generación de trajes espaciales, Axiom Space dijo el miércoles que estarán listos para fines de entrenamiento hacia mediados de año.

Serán blancos como los de la misión Apolo hace más de medio siglo, dijo la empresa. De esta manera reflejan el calor y mantienen una temperatura más fresca para el caminante en la luna.

Serán más flexibles y los protegerán mejor del ambiente hostil de la Luna, y vendrán en una amplia gama de tamaños, según la empresa con sede en Houston.

NASA otorgó a Axiom Space un contrato por 228,5 millones de dólares para fabricar los trajes para el primer alunizaje en más de 50 años. El envío de dos astronautas al polo sur lunar se realizará después de fines de 2025.

