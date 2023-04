Misión Luna 2024: NASA presenta a sus astronautas

La NASA nombró el lunes a los cuatro astronautas que irán a la Luna a finales del próximo año.

Los tres hombres y una mujer fueron presentados en una ceremonia televisada desde Houston, donde está ubicado el Control de la Misión.

“Esta es la tripulación de la humanidad”, expresó el administrador de la NASA, Bill Nelson. Los tres estadounidenses y un canadiense serán los primeros en volar la cápsula Orion de la NASA cuando despeguen del Centro Espacial Kennedy a finales de 2024.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon: @Astro_Christina @Astro_Jeremy @AstroVicGlover @Astro_Reid We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

No pisarán la Luna y ni siquiera la orbitarán, sino que volarán a su alrededor y regresarán a Tierra, como preámbulo para un alunizaje programado para un año después con otros dos astronautas.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, estará acompañado por Victor Glover, un aviador naval afroestadounidense; Christina Koch, quien tiene el récord mundial como la mujer que más tiempo ha estado en el espacio; y el canadiense Jeremy Hansen, el único de los tres sin experiencia en viajes espaciales.

Esta será la primera misión a la Luna que incluirá a una mujer y a una persona no estadounidense. Será además la primera tripulación del nuevo programa lunar de la NASA, llamado Artemis. A fines del año pasado, una cápsula Orion vacía voló a Luna y volvió, en un ensayo para la misión real.

One mission. Four astronauts. So many ways to watch the #Artemis II astronaut announcement. The thread below tells you all the places you can find this historic event. We make history on Monday, April 3, starting at 11am ET (1500 UTC). pic.twitter.com/XNtaqNnMbB