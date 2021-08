Morbillivirus: Identifican nueva cepa “mortal” para mamíferos marinos

HAWÁI.- Científicos de la Universidad de Hawái identificaron la enfermedad tras realizar el diagnóstico en un delfín de Fraser muerto en la isla de Maui.

Los investigadores ha identificado una nueva cepa de morbillivirus (un virus mortal que se propaga entre los mamíferos marinos) en un delfín de Fraser en Hawái, lo que hace temer un brote en el archipiélago. Científicos de la Universidad de Hawái (UH) detectaron la enfermedad tras realizar recientemente el diagnóstico en un espécimen que quedó varado el 17 de enero de 2018 en la isla de Maui, detalló el pasado domingo la institución educativa en un comunicado.

🐬 Infectious disease found in #Hawaii dolphin could spark mass marine mammal deaths - UH's Health and Stranding Lab conducted a necropsy and published the first report of morbillivirus discovered in a Fraser’s dolphin ➡️ https://t.co/2mcjBLgyV9 #UHMResearch pic.twitter.com/YXr1lnvkNu

"Los pulmones tenían una superficie moteada, con áreas de consolidación (1-2 centímetros de diámetro)", reza el estudio, publicado en la revista Nature Scientific Reports. Las zonas de consolidación revelaban un tejido firme de color rojo oscuro a tostado alrededor de los pequeños bronquios en el corte transversal, mientras que el ganglio linfático marginal del pulmón izquierdo estaba agrandado y tenía una superficie irregular. Además, la tráquea y los bronquios principales contenían pequeñas cantidades de espuma teñida de rojo, declararon los científicos.

El equipo examinó muestras de tejido, lo que les llevó a identificar que la causa de la muerte fue el morbillivirus, que le causó una disfunción neurológica y hepática.

Cuando el delfín fue arrastrado a la costa, los biólogos desconocían la causa que le llevó a la muerte, ya que su cuerpo estaba en buenas condiciones, pero sus órganos y células mostraban signos de infección.

Los biólogos señalaron que la investigación identificó el morbillivirus como una amenaza importante para otros animales marinos, ya que esta especie es muy sociable y tiende a interactuar estrechamente con otros delfines y ballenas.

Researchers have discovered a novel strain of morbillivirus, a deadly infectious disease related to human measles & smallpox responsible for mass mortalities of whales, dolphins, porpoises & couple possibly be spreading to other mammals 💔 🦠 🐋🐬🦭 https://t.co/kCEID3OtEq