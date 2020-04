Mortalidad ante pandemia por coronavirus no es tan letal: investigación científica

ESTADOS UNIDOS.- La rápida propagación de la pandemia por coronavirus, provocó que las autoridades mundiales extremaran sus medidas sanitarias. El confinamiento social ha demostrado en cierta parte un respiro para la naturaleza, y un momento de reflexión para aquellos quienes han sabido aprovechar este tiempo de crisis. Sin embargo, hoy en día existen científicos que aseguran que la cepa de Covid-19 solamente presenta un índice de mortalidad de entre el 1% y el 3% a nivel mundial.

Sin embargo algunos expertos pusieron en duda la anterior suposición dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues argumentan que los casos conocidos son probablemente sólo una pequeña porción del número real de infecciones, y por lo tanto las altas tasas de letalidad podrían no ser tales. “No sabemos qué parte de las infecciones han pasado desapercibidas por la falta de pruebas, las restricciones para hacerse los test y una incidencia potencialmente grande de enfermedades leves o infecciones asintomáticas”, explica The Wall Street Journal.

De acuerdo con Infobae, una nueva investigación cambia drásticamente las premisas que sustentan los confinamientos. Un equipo de Stanford estudió la seroprevalencia, es decir, la manifestación general de una enfermedad dentro de una población definida, esto en el condado de Santa Clara, California, el 3 y 4 de abril. El condado alberga a unos dos millones de personas en el corazón del Valle del Silicio, incluyendo San José, la tercera ciudad más grande del estado y tiene el mayor número conocido de casos en el norte de California.

Los investigadores descubrieron que el porcentaje de infecciones era, en efecto, muy superior a los mil casos positivos conocidos en el condado en el momento del estudio. Los resultados preliminares estiman que entre el 2,5% y el 4,2% de los residentes del condado tienen anticuerpos contra el virus. Eso se traduce en 48 mil a 81 mil infecciones, 50 a 85 veces más que el número de casos conocidos.

La seroprevalencia, es el sustento clave de esta investigación médica

Estos hallazgos suenan contradictorios si se le comparan con las cifras mundiales diarias que las autoridades sanitarias proveen, pero, en realidad, sugieren que la gran mayoría de las personas que contraen el Covid-19 se recuperan sin saber que están infectados, y que la tasa de mortalidad por infección en los Estados Unidos puede ser de una magnitud muy inferior a lo que las autoridades habían asumido.

Basándose en estos datos de seroprevalencia, los autores estiman que en el condado de Santa Clara la verdadera tasa de mortalidad por infección se encuentra en algún punto entre el 0,12% y el 0,2%, mucho más cerca de la gripe estacional que de las estimaciones originales basadas en casos concretos.

The Wall Street Journal detalla que también fuera de California, están surgiendo datos preliminares para apoyar un panorama más esperanzador. En la ciudad de Nueva York, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine examinó a 215 mujeres que ingresaron en dos hospitales para dar a luz entre el 22 de marzo y el 4 de abril. Estas pacientes tenían una tasa de infección Covid-19 superior al 15%. De las mujeres embarazadas que dieron positivo en infecciones activas, el 88% eran asintomáticas en el momento de la admisión. La tasa de infección es 10 veces mayor que la de los casos conocidos en toda la ciudad hasta el 17 de abril. La diferencia es notable, aún cuando los neoyorquinos han sido mucho más testeados que en otras partes del país.

No obstante existen círculos de investigación pesimistas quienes se cuestionan que de no ser grave la pandemia, por qué entonces los países, tanto desarrollados como subdesarrollados habrían puesto en peligro millones de empleos y medios de vida