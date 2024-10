Mpox golpea a Uganda y cobra su primera víctima mortal; tenía VIH

La situación con respecto a la expansión del mpox o ‘viruela del mono’ se está agravando en África, al punto de que el Ministerio de Sanidad de Uganda ha dado a conocer su primera muerte.

Las autoridades sanitarias del país africano detallaron que la persona que perdió la vida era un paciente con VIH que residía en Masindi, una localidad donde se han confirmado hasta ahora tres infecciones.

Ante la problemática que representa esta situación, la ministra de Salud, Ruth Aceng, ha instado a fortalecer las medidas de contención para evitar una mayor propagación del virus en la región.

🚨 #Uganda 🇺🇬 confirms its first death from #mpox as total cases rise to 164. Health officials urge the public to follow precautions as Kampala records 11 new cases in the past 24 hours. Stay safe and informed! 🦠 ⤵️



