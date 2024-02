Mundo digital: el 'biberón' de la generación sobreestimulada

Adrián se dio cuenta de que formaba parte de la generación sobreestimulada, ya que tenía un severo problema cuando la única forma de concentrarse en el trabajo era escuchar de fondo videos de Tik Tok.

Hace meses que el muchacho con 25 años de edad siente una dependencia al mundo digital: actividades tan rutinarias como planchar su ropa o bañarse se vuelven aburridas y complicadas de realizar si las redes sociales o la música no están presentes.

Basta levantar la mirada del celular para observarlo: son muchas las personas que, gran parte del tiempo, están inmersas en el mundo digital.

Esto va más allá de pasar muchas horas frente a la computadora, la televisión, los videojuegos o el celular: lo virtual se vuelve cada vez más parte de lo real.

Caminando o haciendo ejercicio con música en los audífonos, escuchando podcasts al conducir, comiendo con series de fondo, deslizando el dedo por horas en redes sociales antes de dormir...

Una encuesta de NordVPN en 2023 encontró que los mexicanos pasan más de 89 horas a la semana usando internet, lo que equivale a cuatro días.

Y lo que preocupa a los especialistas es el daño que este modo de vida puede tener, como el hecho de que para algunos se vuelve cada vez más difícil pasar un breve instante sin contacto con dispositivos electrónicos.

A cada instante, el ser humano recibe estímulos a través de los sentidos como el color de las flores, el sonido de los autos, el sentir del viento y el aroma de la comida.

El cerebro es capaz de discriminar aquellos que no son tan necesarios en el momento, para así concentrarse en lo más importante.

Pero en la era digital, cada vez son más los estímulos a los que se está expuesto: basta un clic para acceder a nuevas noticias, videos, juegos, películas, música.

Una de las principales consecuencias es la alteración de la concentración, pues el área del cerebro encargada de atender los estímulos exteriores se satura.

El impacto se ve en las aulas, donde los profesores observan cómo los estudiantes tienen cada vez menor capacidad de atención.

Un exceso de estímulos también puede llevar a disminuir la paciencia, añade la psicóloga, una urgencia por la inmediatez y poca tolerancia a la frustración.

Si un adulto puede sufrir este tipo de consecuencias, ¿qué pasa en los niños que crecen inmersos en las pantallas?

Existe un término llamado "plasticidad cerebral", que hace referencia a la capacidad de las células nerviosas para regenerarse, con el fin de adaptarse mejor al entorno.

Es muy importante, sobre todo en la infancia, y se logra justo con la estimulación ambiental.

Pero cuando se sobreestimula en los primeros años de vida y se hace de una manera incorrecta -con un exceso en pantallas, por ejemplo-, se forman conexiones neuronales que no son útiles, y además, no se crean otras que sí se necesitan, indica Héctor Ramón Martínez, director del Instituto de Neurología y Neurocirugía de TecSalud.

Con el paso de los años, esto se ve reflejado en otras habilidades sociales, de lenguaje, socioemocionales y motrices.

Si tanto daño hace estar en contacto constante con lo digital, ¿por qué no dejar de hacerlo? Uno de los problemas es que se vuelve una especie de adicción.

Seguro muchos se identificarán con esa necesidad de estar revisando de manera constante el celular, aunque no haya nada pendiente por ver ahí.

Llega un punto en que, para algunos, se vuelve difícil pasar un momento en silencio y como consecuencia, el cerebro nunca descansa.

Como consecuencia, coinciden los expertos, surgen problemas físicos, mentales y emocionales que refuerzan el ciclo.

"A consecuencia del mal dormir, no me puedo concentrar, no puedo poner atención, no puedo tomar buenas decisiones" , apunta la psicóloga Limón.