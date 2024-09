NASA aprueba lanzar sonda Europa Clipper hacia la luna Europa de Júpiter

La NASA confirmó este lunes que la sonda Europa Clipper está lista para su lanzamiento el próximo 10 de octubre, tras una serie de pruebas que verificaron su capacidad para resistir la intensa radiación en la luna Europa, de Júpiter.

Este proyecto de 5.000 millones de dólares tiene como objetivo investigar si el océano subsuperficial de Europa podría albergar condiciones adecuadas para la vida.

LIVE: NASA officials provide an update on @EuropaClipper, a mission to study whether Jupiter’s moon Europa could be hospitable for life. Listen in: https://t.co/utv6Qzfz0r #EuropaClipper pic.twitter.com/mqf1Wcgrpq