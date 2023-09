NASA celebra el Mes de la Herencia Latina con sorpresas

El administrador de la NASA Bill Nelson, publicó un mensaje donde agradeció el esfuerzo de decenas de latinos e hispanos que son parte de la agencia espacial en este Mes de la Herencia Latina.

A través de su cuenta en la plataforma X, reconoció el papel que tienen los latinos e hispanos en una de las empresas espaciales más importantes de todos los tiempos.

At @NASA, we are proud to commemorate National Hispanic Heritage Month! To the Hispanic and Latino members of our NASA family and our nation, thank you for all the critical work you do for NASA, the United States, and the world. Adelante y hacia arriba... Onward and upward! pic.twitter.com/vEbw6ndL13

— Bill Nelson (@SenBillNelson) September 15, 2023