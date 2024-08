NASA confirma la existencia del campo eléctrico ambipolar de la Tierra

Un equipo internacional de científicos de la NASA ha logrado medir por primera vez el campo eléctrico ambipolar de la Tierra, un fenómeno tan crucial como los campos gravitatorio y magnético para la vida en nuestro planeta.

Esta medición, realizada durante la misión Endurance de la NASA, confirma una hipótesis planteada hace más de 60 años sobre el papel de este campo en el escape de partículas energéticas desde la atmósfera terrestre hacia el espacio.

NASA has confirmed the discovery of an ambipolar electric field, sought for over 60 years, using measurements from the Endurance suborbital rocket. This field significantly impacts Earth's atmosphere by driving particles into space and increasing the ionosphere's density by 271%… pic.twitter.com/81h09yE9w3