NASA confirma hipótesis sobre un tercer campo de energético en la Tierra

La NASA ha realizado un descubrimiento sorprendente que parece sacado de una película de ciencia ficción, similar a Moonfall o Geo-tormenta.

La agencia espacial estadounidense ha confirmado la existencia de un tercer campo energético en la Tierra, conocido como "campo ambipolar", una teoría que circulaba entre los expertos desde hace más de 60 años.

Este campo energético se une a los dos campos ya conocidos, el campo gravitacional y el campo magnético, y podría cambiar para siempre la manera en que entendemos el funcionamiento de nuestro planeta.

We’ve just discovered an electric field that makes Earth’s atmosphere taller — say what??? 🌍



A NASA-led team has successfully measured a planet-wide electric field thought to be as fundamental to Earth as its gravity and magnetic fields.



Here’s how it works 👇 pic.twitter.com/rtSD43it4v