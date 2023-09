NASA confirma la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados

En una conferencia de prensa liderada por el administrador de la NASA, Bill Nelson, se reveló que el equipo de estudio independiente de la agencia, realizó un reporte donde afirman la existencia de eventos en el cielo que no pueden ser identificados como fenómenos naturales (desde la perspectiva científica) o de origen humano.

De acuerdo con el reporte, este tipo de incidentes recibe el nombre de FANI, Fenómenos Anómalos No Identificados o UAP, por sus siglas en inglés.

NOW: A discussion of the report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team.



Read the full report (PDF): https://t.co/uYhsJ6stRR https://t.co/FuftbhwL4D