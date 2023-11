NASA descubre miniluna que acompaña a pequeño asteroide

La NASA envió esta semana la nave especial Lucy a investigar el pequeño asteroide Dinkinesh, los científicos se sorprendieron al descubrir que tiene un acompañante diminuto: una miniluna.

El descubrimiento sucedió este miércoles cuando Lucy pasó cerca de Dinkinesh, a 480 millones de kilómetros (300 millones de millas) en el principal cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

La nave tomó una foto del par desde 435 kilómetros de distancia.

En datos e imágenes enviados a la Tierra, los expertos confirmaron que Dinkinesh tiene apenas 790 metros de diámetro, y el de su luna es de 220 metros.

El vuelo de la nave alrededor de Dinkinesh fue un ensayo de la NASA para buscar asteroides más grandes y misteriosos cerca de Júpiter.

Lucy, que fue lanzada en 2021, alcanzará el primero de los llamados asteroides troyanos en 2027 y los explorará durante al menos seis.

También es importante resaltar que la lista original de siete asteroides a explorar ahora se ha incrementado a 11.

Dinkinesh significa "eres maravillosa" en la lengua amhárica de Etiopía.

También es el nombre amhárico de Lucy, los restos de un antecesor humano de hace 3.2 millones de años hallados en el país de África Oriental en la década de 1970, es por ello que los científicos nombraron así a la nave en su honor.

"El nombre de Dinkinesh es muy apropiado, esto realmente es maravilloso", declaró en un comunicado Hal Levison, el jefe científico del proyecto.

The #LucyMission flyby was a test run of the spacecraft’s terminal tracking system and instruments, which Lucy passed with flying colors. The team will use the data from the encounter to prepare for Lucy's next asteroid flyby in 2025. https://t.co/rLTXQV1WPG pic.twitter.com/QvIsO77ZaK