NASA: explosión de una nova se verá desde la Tierra en 2024

Felicidades si tuviste la oportunidad de observar (con lentes especiales) el eclipse de sol total, aunque déjanos decirte que es muy probable que este 2024 disfrutes de otro evento cósmico que te dejará sin palabras: ¡la explosión de una nova que se verá desde el planeta Tierra!

Según informó New York Post, la NASA explicó que se trata de la explosión de la nova T Coronae Borealis ubicada en un sistema estelar a 3 mil años luz de nuestro planeta azul y que de acuerdo con los astrónomos, será un evento ‘visible al ojo sin ayuda’ y una ‘oportunidad de observación única en la vida’ y claro que lo será.

A pesar de la buena noticia, Bill Cooke, líder de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA (MEO, por sus siglas en inglés), no sabe con exactitud cuándo ocurrirá el ‘boom’ de la también llamada ‘la estrella ardiente’, a diferencia de los fenómenos como los eclipses.

Rare star explosion expected to be ‘once-in-a-lifetime viewing opportunity,’ NASA officials say: ‘Kinda like Halley’s Comet’ https://t.co/L9UBKquG1W pic.twitter.com/cZWkq2dHVW