La NASA inspecciona la "Taieri Pet"; rara nube que no cambia de lugar

Una inusual formación nubosa conocida como "Taieri Pet" ha vuelto a captar la atención de científicos y residentes de la región de Otago, Nueva Zelanda, tras ser fotografiada por el satélite Landsat 8 de la NASA el 7 de septiembre de 2024.

Esta nube, que evoca imágenes de ovnis y aparece frecuentemente con un aspecto casi idéntico, se ha convertido en una especie de "mascota" atmosférica para los habitantes de Middlemarch y Hyde.

Interesting fact:



This is actually a NASA satellite image of a strange cloud that has reappeared at the same spot in New Zealand for over 100 years.



The "Taieri Pet" is a type of long, saucer-shaped cloud called an elongated altocumulus standing lenticular cloud (ASLC). pic.twitter.com/UcB3xQDbxW