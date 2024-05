NASA: lluvia de meteoros Eta Acuáridas se verá el domingo 5 de mayo

La NASA está preparando sus telescopios y palomitas para disfrutar de la asombrosa lluvia de meteoros Eta Acuáridas que podrá verse desde el sábado 4 de mayo hasta el domingo 5 de mayo.

Se espera que el espectáculo cósmico sea tan impresionante que incluso podrás ver hasta un meteoro por minuto.

¿Te suena familiar el cometa Halley? Pues este evento astronómico de mayo es protagonizado por una infinidad de estrellas fugaces causadas por material del famoso cometa Halley, el cual por cierto, tiene cerca de 3 mil años de antigüedad.

Cuando el planeta Tierra se topa con esos escombros espaciales, es que podemos observar rayas de luz a través del cielo nocturno, aseguró Bill Cooke, jefe de la Oficina del Entorno de Meteoroides en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville.

Trata de no perderte esta inigualable lluvia de meteoros, ya que la próxima vez que vuelvas a verla desde muy alto, será hasta dentro de 20 años, en 2044.

No olvides esa fecha.

A diferencia de otros eventos ligados con los planetas o estrellas, para ver una lluvia de meteoros a la perfección, lo único debes tomar en cuenta es que entre menos luz artificial haya a tu alrededor, mejor podrás disfrutar del acontecimiento.

Make this a special weekend by watching the skies! The eta Aquariid meteor shower will peak in the early hours of May 5, but there may be additional viewing opportunities from now through the 6th: https://t.co/bLR5V6GOs9 pic.twitter.com/kdEY2lw9jR