NASA+: la plataforma de streaming para viajar a las estrellas

¿Existe algo más increíble que ver fotografías del espacio en redes? ¡Claro que sí!

La NASA anunció que próximamente estará disponible para todo el público su plataforma ‘NASA Plus’ de streaming, donde se podrá acceder a un vasto contenido acerca de los cuerpos celestes descubiertos a lo largo de los años por grandes mentes científicas.

En su página nasa.gov, la agencia estadounidense detalla que pondrá a disposición de los curiosos: datos e información sobre sus misiones espaciales, datos climáticos, actualizaciones de la misión Artemis y mucho más.

Por el momento, no hay fecha oficial de su lanzamiento, sin embargo, ya está disponible la vista previa del sitio web beta.

La NASA no se puso exigente con sus seguidores, así que decidió que su nueva plataforma de streaming será cien por ciento gratis, pero eso no es lo mejor.

En adición a esta buena noticia, te contamos que además podrás hacer maratones día y noche sin preocuparte de que algún anuncio arruine tu especial cósmico.

El contenido disponible, estará dirigido para el público de todas las edades, así que podrás reunirte con tus amigos o familia para desenmascarar los misterios que envuelven al universo.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu



No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ