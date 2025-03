NASA reporta un nuevo planeta abandonado por el universo

El telescopio espacial James Webb ha identificado a SIMP 0136, un planeta errante que flota libremente en el espacio, sin orbitar ninguna estrella.

Este descubrimiento, reportado por la NASA, permite estudiar la evolución atmosférica de los gigantes gaseosos sin la interferencia de una estrella anfitriona. SIMP 0136 se encuentra a solo 20 años luz de la Tierra y tiene aproximadamente 13 veces la masa de Júpiter.

Discovered by NASA, SIMP 0136 is a planetary-mass object 13 times the size of Jupiter and is freely floating in space. It does not orbit a star and is completely alone prompting speculation that it's a rogue planet.