NASA revela cuál será la primera misión de Jonny Kim en la EEI

Después de tanto misterio, la NASA por fin ha revelado cuál será la primera misión que el astronauta Jonny Kim llevará a cabo el próximo año, en la Estación Espacial Internacional.

Está previsto que este explorador espacial despegue en la nave Soyuz MS-27 de Roscosmos en marzo de 2025, para pasar ocho meses en las instalaciones científicas que se ubican en la órbita baja del planeta Tierra.

Por fortuna, Jonny no emprenderá solo este viaje por el inmenso espacio exterior. Contará con la compañía de los cosmonautas de Roscosmos: Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky.

La NASA dio a conocer que mientras esté en la EEI, Kim trabajará como ingeniero de vuelo y miembro de la próxima tripulación de la Expedición 72/73.

Astronaut @JonnyKimUSA is getting ready for his first mission to the @Space_Station!



Kim is scheduled to lift off in a Soyuz spacecraft in March 2025 for an eight-month stay in low Earth orbit. Get the details: https://t.co/kjVxbc24LU pic.twitter.com/e7FwWWUFNw