NASA revela procedencia de objeto que cayó desde el espacio

Después de que el 8 de marzo un objeto misterioso cilíndrico cayera desde una altura impresionante atravesando el techo de una casa en Florida, Estados Unidos, la NASA al fin reveló de dónde proviene tal pieza.

Tras darse a conocer la impactante noticia, los fanáticos del espacio exterior comenzaron a formular sus teorías locas e incluso algunos señalaban que se trataba de la parte de un objeto volador no identificado, comúnmente conocido por las siglas ‘OVNI’.

A pesar del entusiasmo de la gente, la NASA comunicó que se llevó el objeto de forma cilíndrica que aterrizó en el planeta Tierra al Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral para analizarlo.

El resultado impactó a todo el mundo: el objeto no era parte de una nave espacial, sino un pedazo de basura espacial de un equipo descartado en la Estación Espacial Internacional.

La agencia espacial comentó que era un soporte de metal utilizado para montar viejas baterías en un palet o plataforma de carga para su eliminación.

Tal parece que el palet fue eyectado de la EEI en 2021 y se esperaba que la carga se quemara una vez que entrara en la atmósfera terrestre, sin embargo, dicha pieza sobrevivió a la caída.

