Navidad y Covid-19: ¿Fiestas decembrinas se ven amenazadas por el coronavirus?

Llegamos al puente de diciembre y, otra vez, la covid-19 amenaza con complicar las fiestas navideñas. La Navidad no se compone de la cena del 24, la comida del 25 y el cotillón del 31. No son solo tres días, sino varias semanas de numerosos contactos con nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o de estudios. También con personas que no conocemos y con las que nos juntamos en lugares de culto, en fiestas, en eventos o en cualquier otro sitio.

Incrementamos los contactos con allegados (palabra que tanto dio que hablar el año pasado), con personas menos allegadas y con desconocidos. Vacunados y saliendo de un otoño con relativa escasa transmisión, parecemos ansiosos por recuperar aquello a lo que renunciamos el pasado año (que, todo sea dicho y pese a la sensación subjetiva, no debió ser tanto ya que el diciembre pasado originó una de las peores oleadas que hemos vivido).

Esos contactos que tanto añoramos son el combustible de la transmisión del SARS-CoV-2.

¿Dónde estamos en este momento?

Esta pregunta no puede contestarse de forma simple ni sin cierta especulación. Pero algunos datos nos ofrecen (en blanco, en negro y en muchos tonos de gris) diversas pistas:

En conjunto, la situación sugiere que las tasas de transmisión, aceleradas por puentes y movilidad pre-navideña, van a continuar incrementándose. Con este ascenso sostenido, y aun en menor medida que en otras oleadas, también ascenderán los casos graves. La incógnita ómicron podría complicar aun más este escenario, aunque en lo inmediato sea Delta y nuestros propios comportamientos lo que debe preocuparnos.

¿Qué hacer?

En un contexto complejo de interpretar y con incógnitas importantes, recomendar soluciones tiene también mucho de especulación. Difícil no sobreactuar, difícil no quedarse corto.

Quizás por eso conviene estar abiertos a aplicar cualquier medida que la evolución real de la incidencia de hospitalizaciones indique como necesaria. Hay que evitar basar las estrategias de salud pública en hipótesis sobre que nuestras altas tasas de vacunación serán suficientes para frenar la ola actual o cualquier otra idea preconcebida. Basarse en los datos. Fundamentalmente en la incidencia en mayores de 60 años y en la incidencia de nuevas hospitalizaciones.

En todo caso, hay acciones a tomar que parecen obvias:

Acelerar las terceras dosis, especialmente en mayores de 60 años. Cuantos menos casos graves tengamos, tanto mejor. Y este grupo de edad origina la mayoría de casos graves. Reforzar la atención primaria. En la situación actual es quien está soportando la mayor parte del peso del crecimiento de la transmisión (vacunaciones, test, seguimiento de casos, rastreos… y la carga de justificantes y bajas laborales que conlleva), incluyendo el incremento de infecciones respiratorias no-covid y muchas descompensaciones de condiciones crónicas. Reforzarla, ampliarla y mantenerla operativa durante los periodos vacacionales que tenemos encima. Mantener, y reforzar, las medidas preventivas en todos los espacios interiores. Especialmente si hay mucha gente. La principal medida, obviamente, es evitar estos espacios siempre que sea posible (por ejemplo, reintroduciendo el teletrabajo). La ventilación, el uso de mascarillas y la distancia interpersonal son esenciales cuando no puede evitarse estar en interiores. Reducir los contactos con no convivientes. Especialmente en espacios cerrados. Una cosa es una cena en Nochebuena, una comida en Navidad (con “allegados” si se quiere). Y otra muy diferente un rosario de comidas, cenas, tardeos y copas con grupos diferentes durante tres semanas. La regla: cuantos menos, mejor. El certificado Covid o los test de antígenos pueden reducir algo la transmisión. Pueden ayudar. Pero no tanto como para olvidar el resto de las medidas en interiores. Los vacunados pueden contagiarse y pueden contagiar. Y pueden contagiar a otros vacunados incluyendo personas mayores (nuestros padres, nuestros abuelos, los de nuestros conocidos y los de nuestros desconocidos) que podrían desarrollar Covid grave. Por más que se repita y por más certificados que se expidan y se pidan, no hay interiores “seguros”. Incluso con “certificado”, incluso con antígenos, hay que mantener la ventilación y las mascarillas en estos espacios. Monitorizar la evolución de ómicron y estar preparados para adoptar nuevas medidas si algunas de las amenazas que más preocupan de esta variante empezaran a materializarse. Esperar lo mejor, sin sobrerreaccionar, pero estar preparados para lo peor. Y eso implica que las medidas deberían estar preparándose ya y aprobadas en los próximos días.

Creo que fue William H. Welch (no he conseguido confirmar la cita, y que me perdone el autor si me equivoco), primer decano de la entonces Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, quien dijo que en una epidemia, más importante que conocer la enfermedad es conocer la sociedad que la padece. Desde marzo de 2020 hasta ahora hemos aprendido mucho de pandemias y mucho de nosotros. Y lo hemos hecho a costa de muchas pérdidas.

No estamos donde estábamos y, probablemente, no volveremos a situaciones como las que hemos pasado. Tampoco hemos alcanzado esa “luz al final del túnel” que tantas veces parecía estar a punta de dedo.

Y, ahora, otra vez, Navidad. Navidad complicada. Con nuevas incertidumbres. Más cansados. A veces tan frustrados con un paso atrás que menospreciamos lo que hemos avanzado. Pero aquí y ahora, como sociedad, hay que seguir avanzando. Intentar que esta Navidad las pérdidas sean menores, mucho menores, que la pasada. Como otras veces, dependemos de nosotros como sociedad.

