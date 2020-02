Niños de China parecen inmunes al virus de Wuhan

Cancún.- Un artículo publicado el 5 de febrero en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA, por sus siglas en inglés) indica que las personas infectadas por el coronavirus están entre los 49 y 56 años. Y si bien se han reportado dos recién nacidos enfermos, la epidemia parece no afectar a los niños.

“Los casos en niños han sido raros”, dice el artículo firmado por el doctor Carlos del Río, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory.

Por otro lado, el portal Livescience, a través de su colaboradora Stephanie Pappas, informa que este patrón descrito por el informe publicado en la JAMA no es único. También se repite en otras enfermedades infecciosas como la varicela, sarampión, SARS y MERS.

“No entendemos enteramente el fenómeno. Puede deberse a las diferencias en las respuestas inmunitarias de los niños en comparación con los adultos”, dijo a Pappas el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Universidad de Utah, Dr. Andrew Pavia.

Hasta el momento resulta imposible calcular cuántos niños se han visto afectados por la cepa 2019 nCoV, que tiene en vilo al mundo.

Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Las 10 enfermedades mas comunes en los niños

Los médicos indican que el sistema inmune de los más pequeños es más poderoso frente a los patógenos. Es una línea de defensa nueva y resistente. De ahí, quizá, la fortaleza de los menores frente al virus de Wuhan.

En cambio, en los adultos el sistema defensivo del organismo necesita adaptarse a las nuevas amenazas y ese proceso demora.

Krys Johnson, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Temple, aclara que ello no significa que los niños no se están infectando, más bien, reaccionan más rápido y mejor.

“El caso que estamos viendo con los coronavirus no significa que los niños no tengan ningún síntoma. En realidad, tienen neumonía viral. Pero debido a que su sistema inmunológico es tan robusto, no los expone como lo haría en la edad adulta”, expresó el especialista al Livescience.

Desde una óptica más amplia, con datos globales, siempre ha sido así: los adultos tienen más probabilidades de morir por varicela que los niños.

Cambios en el sistema inmunitario con la edad

Según Medline Plus, el sistema inmunitario deja de trabajar bien con la edad. Estos son los siguientes cambios que se presentan: