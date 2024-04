¡No es IA! Así luce el cielo nocturno fotografiado por la NASA

No es novedad que la luz artificial de las casas y edificios es un gran impedimento para que podamos ver el cielo nocturno como lo llegaron a ver nuestros antepasados: soberbio y espectacular.

No obstante, los nuevos avances en el mundo de la tecnología han permitido que gigantes como la NASA, puedan crear herramientas que capten la belleza de aquello que se encuentra a miles y miles de kilómetros de nosotros, pero que vislumbramos con solo mirar hacia arriba.

Sin duda, el cielo con una tonalidad clara acompañado de nubes esponjosas y blancas nos trae paz y alegría, sin embargo, el cielo nocturno también es un digno contrincante para quitarnos el aliento con su majestuosidad y misteriosos destellos.

Para demostrarnos que a pesar de que aquí en el planeta Tierra mucho ha cambiado, la NASA compartió imágenes que dejan ver la hermosura de la Vía Láctea desde sus parques nacionales.

It's #NationalParkWeek, and as they say, "Half the park is after dark."



Dark sky conditions in many parks are ideal for stargazing. Follow @NatlParkService for ideas on where to go, and check our site to see "What's Up" in the night sky any given month: https://t.co/xjJnhN0L1R pic.twitter.com/szxxjX0Fwf