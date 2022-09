Tu estilo de vida podría estar cobrándote factura mientras duermes. La migraña nocturna, es una cefalea que se caracteriza por ser un dolor irritable intenso o una sensación pulsante que generalmente se manifiesta solo de un lado de la cabeza, durante la fase REM del sueño.

De acuerdo con la revista científica “The Journal of Headache and Pain”, aproximadamente, el 7.9% de la población mundial puede padecer este malestar como un episodio de migraña nocturna, y existen al menos cinco detonadores específicos.

El análisis señala que, el 52 por ciento de la población mundial padece de estos dolores de cabeza nocturnos por lo menos una vez al año, mientras que alrededor del 14 por ciento sufre cefaleas de forma recurrente durante a lo largo del día.

Qué es la migraña nocturna

Este se caracteriza por ser una cefalea hípnica o cefalea despertadora que aparece por la noche o durante el sueño, normalmente durante la fase REM (Sueño de movimientos oculares rápidos / Rapid Eye Movement).

Se caracteriza por un dolor leve con localización variable que suele durar entre 15 minutos y tres horas.

No es un mal suelo, estos son lo síntomas de la migraña nocturna [Foto: Pixabay]

No es un mal sueño

Los médicos asocian la cefalea hípnica, con el estilo de vida demasiado estresante o de un esfuerzo físico o psicológico excesivo durante el día. Sin embargo, pueden existir otras causas de este problema, como por ejemplo los problemas de visión.

Cuando aparecen de noche, los dolores de cabeza impiden descansar bien. El resultado es que la persona se levanta excesivamente cansada e inquieta. Esto a su vez produce mayor nerviosismo, irritabilidad y por consecuencia, más dolores de cabeza.

La cefalea hípnica, puede empezar como un dolor de cabeza, ubicado del lado izquierdo sobre el ojo y luego ir variando. Suele aparecer en personas de entre 35 a 40 años, pero es más frecuente en mujeres cerca de los 50 años en adelante, Además suele estar acompañada de náuseas.

¿Cuándo deberías ir al médico?

Las cefaleas ocasionales son muy frecuentes entre la población y, por lo general, no requiere atención médica. Sin embargo, sí los dolores de cabeza son consecuencia de alguna situación externa en específico, debes considerar ir a un especialista:

- Cefalea en racimo o cefalea en brotes, durante la semana.

- El patrón del dolor cambia o empeora.

- El dolor de cabeza es incapacitante.

- Surge de forma repentina e intensa.

- Síntomas conjuntos (fiebre, rigidez en el cuello, desorientación, convulsiones, visión doble, debilidad, entumecimiento o dificultad para hablar).

- Un golpe ligero o sacudida lo detona.

- El dolor empeora a pesar de que el paciente descansa o toma analgésicos.

Con información de Bayer.