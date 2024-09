¿No puedes bajar de peso? Expertos revelan a qué se debe esto

Respira, seguramente no eres la única persona que desconoce el motivo por el que no puedes bajar de peso, a pesar de todas esas dietas saludables y cardio.

New York Post reveló que de acuerdo con diversos expertos de la rama nutricional, la pérdida de peso ocurre cuando el cuerpo está en déficit calórico, lo que significa que estás gastando más calorías de las que consumes.

No obstante, la entrenadora personal y asesora nutricional, Chloe Thomas, declara que ese déficit puede desencadenar algo que se le conoce como ‘adaptación metabólica’.

Thomas explica que cada persona tiene un ‘punto de ajuste’, el cual está determinado por factores como la composición corporal, la tasa metabólica, la genética y la regulación del apetito. Este marcador representa el peso en el que nuestro cuerpo opera de manera más estable y eficiente.

Cuando nos desviamos demasiado de este punto, el cuerpo activa mecanismos de defensa que dificultan la pérdida de peso, a pesar de nuestros esfuerzos. Además, una de las razones por las que puede ser difícil bajar de peso es dar prioridad al cardio en lugar del entrenamiento de fuerza.

River Hardy, experto en fitness y entrenador en línea, afirma que el entrenamiento de fuerza debería ser la base de cualquier programa de ejercicios.

Aunque el entrenamiento de fuerza no quema tantas calorías inmediatamente como uno cardiovascular, su impacto a largo plazo es notable.

Esto se debe a que el desarrollo de tejido muscular incrementa el metabolismo, ya que el músculo requiere más energía y calorías para mantenerse.

Esta perspectiva es respaldada por Jenna Rizzo, una entrenadora especializada en pérdida de peso para mujeres con sede en Georgia, cuya recomendación para perder peso es el entrenamiento de fuerza.

Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron algo impresionante: quienes se enfocan en el entrenamiento de fuerza logran una mayor reducción de grasa y mantienen un control más efectivo de sus niveles de azúcar en sangre.

Esto en comparación con aquellos que practican solo cardio o una combinación de fuerza y cardio.

Además, un estudio independiente publicado en el British Journal of Sports Medicine destapó que el entrenamiento de fuerza fortalece tanto a los músculos como al cerebro.

Estos ejercicios no solo fortalecen el cuerpo, sino que también contribuyen a una mejor capacidad cerebral para acceder y procesar la glucosa. Como resultado, se reduce el riesgo de problemas médicos como enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Recuerda, es importante que en caso de que quieras perder peso, debes acudir con un especialista.

I’m a personal trainer — here’s the sneaky reason why you’re not losing weight https://t.co/HsSMNfS2ah pic.twitter.com/q0DsRnuzIM