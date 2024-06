¿No puedes dormir? La causa es tu teléfono y la tablet: checa estos consejos

Entre las cusas que no nos permiten dormir están el estrés crónico -situación considerada normal en la época actual- y el uso y abuso de las pantallas digitales, alerta el doctor Javier Albares.

El especialista en Neurofisiología Clínica y miembro de la Sociedad Española del Sueño advierte en entrevista que, para propiciar un buen sueño, hay que tener un buen día, un día equilibrado.

dice Albares, quien acaba de publicar La ciencia del buen dormir (Diana).

Con el libro, detalla, busca establecer puentes entre los datos científicos de la medicina del sueño de los últimos 20 años --que han registrado un gran avance-- y los todavía escasos conocimientos de la población sobre la importancia del sueño, sus funciones, las repercusiones de no dormir y los principales trastornos, entre otros temas.

indica.

No, no todos los trastornos del sueño pueden corregirse cambiando hábitos. Hay que reconocer que existen, según la OMS, más de 80 trastornos del sueño. Cada uno de los trastornos del sueño tiene un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente, por tanto, no hay que confundir trastorno del sueño sólo con insomnio.

El insomnio es uno de los trastornos del sueño, pero existen muchos más. El más frecuente es el trastorno del insomnio, tener problemas para conciliar el sueño, o que nos vayamos despertando a lo largo de la noche o despertarnos y no volver a dormirnos, y que esto tenga consecuencias en nuestro funcionamiento diurno, a nivel físico, cognitivo y productivo, en nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra atención.

El trastorno de insomnio crónico nunca debería tratarse solamente con fármacos. Es muy importante el estilo de vida, muy significativo tener unos hábitos correctos, que, aunque son fundamentales en todas las personas, por si solos sólo corrigen el 30 por ciento de los casos de insomnio.