¡No te lo pierdas! Cometa C2022 E3 se acercará a la tierra tras 50 mil años

El cometa C2022 E3 (ZTF), será uno de los eventos astronómicos visibles del 2023 en la tierra por primera vez, debido a que sólo reaparecer cada 50 mil años.

De acuerdo con Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).’El astro verde’ se apreciará como una bola de luz el próximo 2 de febrero, pues es importante mencionar que ya estaba dentro de nuestro sistema y fue el 12 de enero cuando alcanzó su punto más cercano al Sol.

Asimismo, se advirtió que debido a su posición; las personas no podrán mirar la clásica cauda o “cola” del cometa, por lo que se mostrará “como una pelota brillante”.

De acuerdo con National Geographic señaló que, con respecto al peculiar nombre del cometa, se originó a partir de la nomenclatura científica utilizada por especialistas en Astronomía para identificar a estos cuerpos celestes.

Pues la ‘C’ quiere decir que es un cometa no periódico, debido a que tarda más de 200 años en recorrer su órbita, mientras que el 2022 incluido en su nombre hace referencia al año en que fue detectado.

El “E3″ responde al sistema de nomenclatura de cometas aprobado por la Unión Astronómica Internacional y significa que fue el tercer objeto astronómico descubierto en un mismo periodo.

Finalmente, el “ZTF” hace alusión a que fue descubierto por telescopios de la Instalación Transitoria de Zwicky (Zwicky Transient Facility, en inglés).

La investigadora Fierro Gossman especificó que, debido a que las luces de las ciudades suelen ser un obstáculo para visualizar este tipo de astros, es recomendable buscar un sitio lejos de las urbes para apreciar de mejor manera al cometa C2022 E3 (ZTF).

-Cometa C2022 E3 ZTF No se pas si ens en sortirem ....🙏 Peró per ganes no serà.😇. Això només es una revisió d'els arxius amb Blink/Pixi. @GruposEstelares @estelsiplanetes @Observatori @jgil65 @jaume_zapata @AbelBorrasca @AstroPenedes @parcastroprades @jgil65 @PepeChambo pic.twitter.com/PqEpwjt9Qe