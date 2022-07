Los barcos que naveguen por la costa de Estados Unidos deben reducir la velocidad con mayor frecuencia para ayudar a salvar a una especie de ballena en vías de extinción, dijo el viernes el gobierno federal.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) hizo el anuncio mediante una nueva propuesta de normas destinadas a evitar la colisión de los barcos con las ballenas francas del Atlántico Norte.

Las colisiones con buques y los enmallamientos en redes de pesca son las principales amenazas para estos gigantescos animales, y existen menos de 340 ejemplares de esta especie en particular.

Las iniciativas para salvar a las ballenas se han concentrado durante mucho tiempo en las redes de pesca, en especial las que utilizan los pescadores de langosta de la costa este.

Las normas propuestas sobre la velocidad de los barcos es una señal de que el gobierno quiere que la industria naviera asuma más responsabilidad.

Las nuevas medidas ampliarían el número de zonas estacionales de baja velocidad frente a la costa este, que exigen a los navegantes reducir la velocidad a 10 nudos (19 kilómetros por hora).

We are proposing changes to the North Atlantic right whale vessel speed rule to reduce lethal vessel strikes. The changes mean most vessels longer than 35 feet will need to transit below 10 knots in expanded zones off the U.S. East Coast: https://t.co/5Kvx0UZJOP pic.twitter.com/SiUJhyLsqJ