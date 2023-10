Nobel de Física va para el estudio de electrones en los átomos

Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier, fueron los ganadores del Premio Nobel de Física, gracias a sus investigaciones centradas en el estudio de los electrones en los átomos durante fracciones de segundo ínfimas.

De acuerdo con un video en la página del Premio Nobel en la plataforma X (antes Twitter), pudieron fotografiar a los electrones al emitir pulsos de luz en un attosegundo (trillonésima parte de un segundo).

‘Los electrones son muy rápidos y (...) son en realidad la fuerza de trabajo para todo’. ‘Una vez se pueden controlar y comprender los electrones, se ha dado un gran paso adelante’, aseveró el comité del galardón.

Acerca de los galardonados

Pierre Agostini trabaja en la Universidad Estatal de Ohio y Ferenc Krausz labora en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich

Mientras que Anne L’Huillier trabaja en la Universidad de Lund, en Suecia. Con este premio se convierte en la quinta mujer en obtener este galardón.

La sociedad científica espera que el estudio de electrones permita en un futuro, el desarrollo de dispositivos electrónicos, así como el diagnóstico de diversas enfermedades.

‘Han dado a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de átomos y moléculas’ , declaró la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Apenas ayer, se entregó el Nobel de Medicina a los científicos Katalin Karikó y Drew Weissman, impulsores de las vacunas contra el COVID-19 con una investigación conjunta.

Con información de AP