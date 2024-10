Nobel de Química premia a tres científicos por trabajo en proteínas

David Baker, Demis Hassabis y John Jumper, fueron los tres científicos cuyos trabajos enfocados en las proteínas fueron reconocidos este miércoles por el Premio Nobel de Química 2024.

Este galardón aplaude el trabajo innovador de estos científicos que han transformado nuestra capacidad para predecir y diseñar la estructura de las proteínas, fundamentales para la vida.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

David Baker es de la Universidad de Washington en Seattle, mientras que Demis Hassabis y John Jumper son parte del equipo de Google DeepMind, un laboratorio de inteligencia artificial con sede en Londres.

Heiner Linke, presidente del Comité del Nobel de Química, explicó que el premio reconoce investigaciones que establecieron conexiones cruciales entre la secuencia de aminoácidos y la estructura tridimensional de las proteínas.

“Eso estuvo considerado como un gran desafío en la química, y en particular en la bioquímica, durante décadas. De modo que lo que se premia hoy es un hito”, declaró.

David Baker

El trabajo de Baker es especialmente destacado, ya que en 2003 diseñó una nueva proteína, y su equipo ha continuado desarrollando una variedad de proteínas con aplicaciones innovadoras, desde medicamentos y vacunas hasta nanomateriales y diminutos sensores, informó el comité del Nobel.

“El número de diseños que han producido y publicado, y la variedad, es absolutamente deslumbrante. Parece que ahora uno puede construir casi cualquier clase de proteína con esta tecnología”, explicó el profesor Johan Åqvist, del comité del Nobel.

2024 #NobelPrize laureate in chemistry David Baker has succeeded with the almost impossible feat of building entirely new kinds of proteins.



In recent years, one incredible protein creation after the other has emerged from Baker’s laboratory. They range from new nanomaterials… pic.twitter.com/ViwzThsIzf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

Demis Hassabis y John Jumper

Por otro lado, Hassabis y Jumper desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la estructura de casi los 200 millones de proteínas identificadas hasta la fecha por los científicos.

This year’s chemistry laureates Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model, AlphaFold2, to solve a 50-year-old problem: predicting proteins’ complex structures.



Check out two examples of protein structures determined using AlphaFold2. First up, a bacterial enzyme… pic.twitter.com/ckIiIAGGMX — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

“Las proteínas son las moléculas que permiten la vida. Las proteínas son las piezas que forman los huesos, la piel, el pelo y el tejido. Para comprender cómo funciona la vida, primero tenemos que comprender la forma de las proteínas”, mencionó Linke.

Baker recibirá la mitad del premio de 11 millones de coronas suecas (equivalentes a 1 millón de dólares estadounidenses). La otra mitad será dividida entre Hassabis y Jumper.

“What’s most exciting is that this prize has opened up a completely new world of protein structures."



Immediately after the announcement, Professor Johan Åqvist, was interviewed regarding the 2024 Nobel Prize in Chemistry. pic.twitter.com/UrOhiqzW6t — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

