Nutricionista revela 2 alimentos saludables sobrevalorados y más

Cuando empezamos una ‘vida fitness’ tendemos a comprar alimentos que creemos que nos ayudarán en nuestro camino, sin embargo, muchas veces nos llevamos cosas a casa que realmente solo ocupan espacio en el refrigerador.

Es por esto que la nutricionista, Clair Sorlie compartió un video en su cuenta de TikTok bajo el título ‘¡Artículos que tu lista de compras necesita y no necesita!’, donde menciona dos alimentos los cuales considera están sobrevalorados y 3 que son subestimados por la sociedad.

Primero, empecemos por los ‘alimentos saludables’ sobrevalorados: los polvos de colágeno y los probióticos.

De acuerdo con Sorlie, las personas compran los polvos mencionados con el fin de incrementar la elasticidad de la piel, hacer que el cabello obtenga un brillo de envidia, así como fortalecer los huesos.

"No me malinterpretes, existen algunas buenas marcas de colágeno en polvo. En mi experiencia clínica descubrí que mis clientes obtienen mejores resultados en aspectos como la salud del cabello, la piel, las uñas y las articulaciones cuando utilizamos una fuente de colágeno integral en lugar de una forma en polvo. También tienden a ser altamente procesados, tienen aditivos extraños y originales, [y] pueden contribuir a la aparición de gases e hinchazón”, comentó Clair en su video.

Los probióticos ingieren probióticos para ayudar a su salud intestinal y sus problemas digestivos.

I’m a nutritionist — here are 2 overrated and 4 underrated health foods https://t.co/2MQGGQqLen pic.twitter.com/QJUu2s1kqE