Objeto estelar viaja a 1.9 millones km/h hacia el centro de la galaxia

Un cuerpo estelar, identificado como enana marrón, se dirige al centro de la Vía Láctea a una asombrosa velocidad de 1.9 millones de kilómetros por hora. Según los investigadores de la Universidad de California, este objeto, denominado CWISE J1249+3621, no está vinculado gravitacionalmente a la galaxia.

Con una masa equivalente al 8% de la del Sol, CWISE J1249+3621 se encuentra actualmente a 400 años luz de la Tierra. Su naturaleza peculiar la coloca en una categoría intermedia entre estrella y planeta, lo que la clasifica como una enana marrón. Además, su composición química ha despertado interés por su rareza, lo que podría ofrecer nuevas pistas sobre su origen y evolución.

